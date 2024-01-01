250 Arabistan riyalinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → LKR çevirin

250 sar
20.103,18 lkr

1,000SR SAR = 80,41Sr LKR

08:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek81,097081,4524
Düşük80,412779,1169
Ortalama80,814580,5871
Değişim-0.82%1.58%
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1 SAR → LKR istatistikleri

SAR → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 81,0970, en düşük 80,4127 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 80,8145 oldu. SAR → LKR kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

SAR → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 81,4524, en düşük 79,1169 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 80,5871 oldu. SAR → LKR kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,747278,91,3870,92558,0631,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,36201,01610,66641,8491,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 SAR80,41270 LKR
5 SAR402,06350 LKR
10 SAR804,12700 LKR
20 SAR1.608,25400 LKR
50 SAR4.020,63500 LKR
100 SAR8.041,27000 LKR
250 SAR20.103,17500 LKR
500 SAR40.206,35000 LKR
1000 SAR80.412,70000 LKR
2000 SAR160.825,40000 LKR
5000 SAR402.063,50000 LKR
10000 SAR804.127,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arabistan Riyali
1 LKR0,01244 SAR
5 LKR0,06218 SAR
10 LKR0,12436 SAR
20 LKR0,24872 SAR
50 LKR0,62179 SAR
100 LKR1,24358 SAR
250 LKR3,10895 SAR
500 LKR6,21790 SAR
1000 LKR12,43580 SAR
2000 LKR24,87160 SAR
5000 LKR62,17900 SAR
10000 LKR124,35800 SAR