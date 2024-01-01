10 Sri Lanka rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LKR → SAR çevirin

10 lkr
0,12 sar

1,000Sr LKR = 0,01241SR SAR

07:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01240,0126
Düşük0,01230,0123
Ortalama0,01240,0124
Değişim0.31%-1.76%
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1 LKR → SAR istatistikleri

LKR → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0124, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0124 oldu. LKR → SAR kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

LKR → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0124 oldu. LKR → SAR kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7331,5320,9251,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5771,1090,6690,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1071,961,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Arabistan Riyali
1 LKR0,01241 SAR
5 LKR0,06205 SAR
10 LKR0,12410 SAR
20 LKR0,24821 SAR
50 LKR0,62052 SAR
100 LKR1,24103 SAR
250 LKR3,10258 SAR
500 LKR6,20515 SAR
1000 LKR12,41030 SAR
2000 LKR24,82060 SAR
5000 LKR62,05150 SAR
10000 LKR124,10300 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 SAR80,57810 LKR
5 SAR402,89050 LKR
10 SAR805,78100 LKR
20 SAR1.611,56200 LKR
50 SAR4.028,90500 LKR
100 SAR8.057,81000 LKR
250 SAR20.144,52500 LKR
500 SAR40.289,05000 LKR
1000 SAR80.578,10000 LKR
2000 SAR161.156,20000 LKR
5000 SAR402.890,50000 LKR
10000 SAR805.781,00000 LKR