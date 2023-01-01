روبية سريلانكي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل LKR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
2.51 shp

1.00000 LKR = 0.00251 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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LKR إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه سانت هيلانة
1 LKR0.00251 SHP
5 LKR0.01254 SHP
10 LKR0.02509 SHP
20 LKR0.05018 SHP
50 LKR0.12545 SHP
100 LKR0.25090 SHP
250 LKR0.62725 SHP
500 LKR1.25449 SHP
1000 LKR2.50898 SHP
2000 LKR5.01796 SHP
5000 LKR12.54490 SHP
10000 LKR25.08980 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / روبية سريلانكية
1 SHP398.56900 LKR
5 SHP1992.84500 LKR
10 SHP3985.69000 LKR
20 SHP7971.38000 LKR
50 SHP19928.45000 LKR
100 SHP39856.90000 LKR
250 SHP99642.25000 LKR
500 SHP199284.50000 LKR
1000 SHP398569.00000 LKR
2000 SHP797138.00000 LKR
5000 SHP1992845.00000 LKR
10000 SHP3985690.00000 LKR