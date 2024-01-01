Sri Lanka rupisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → SHP çevirin

1.000 lkr
2,55 shp

1.00000 LKR = 0.00255 SHP

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0734589.13561.45341.65210.94803518.3262
1 GBP1.1694111.25535104.241.699681.932051.1086421.4316
1 USD0.931550.796591183.03661.353951.539050.8831517.0722
1 INR0.01121890.009593250.012042910.01630550.01853460.01063570.205598

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Sri Lanka rupisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Saint Helena Poundu
1 LKR0.00255 SHP
5 LKR0.01274 SHP
10 LKR0.02548 SHP
20 LKR0.05096 SHP
50 LKR0.12741 SHP
100 LKR0.25482 SHP
250 LKR0.63705 SHP
500 LKR1.27409 SHP
1000 LKR2.54819 SHP
2000 LKR5.09638 SHP
5000 LKR12.74095 SHP
10000 LKR25.48190 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Sri Lanka Rupisi
1 SHP392.43500 LKR
5 SHP1962.17500 LKR
10 SHP3924.35000 LKR
20 SHP7848.70000 LKR
50 SHP19621.75000 LKR
100 SHP39243.50000 LKR
250 SHP98108.75000 LKR
500 SHP196217.50000 LKR
1000 SHP392435.00000 LKR
2000 SHP784870.00000 LKR
5000 SHP1962175.00000 LKR
10000 SHP3924350.00000 LKR