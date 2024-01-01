2.000 Sri Lanka rupisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → SHP çevirin

2.000 lkr
5,17 shp

1,000Sr LKR = 0,002585£ SHP

07:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0027
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0026
Değişim-0.55%-3.72%
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1 LKR → SHP istatistikleri

LKR → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → SHP kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

LKR → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → SHP kurundaki değişiklik -3.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7361,5320,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56560,591,1090,670,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1651,9611,1841,7124,701
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Saint Helena Poundu
1 LKR0,00258 SHP
5 LKR0,01292 SHP
10 LKR0,02585 SHP
20 LKR0,05169 SHP
50 LKR0,12923 SHP
100 LKR0,25845 SHP
250 LKR0,64614 SHP
500 LKR1,29227 SHP
1000 LKR2,58454 SHP
2000 LKR5,16908 SHP
5000 LKR12,92270 SHP
10000 LKR25,84540 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Sri Lanka Rupisi
1 SHP386,91600 LKR
5 SHP1.934,58000 LKR
10 SHP3.869,16000 LKR
20 SHP7.738,32000 LKR
50 SHP19.345,80000 LKR
100 SHP38.691,60000 LKR
250 SHP96.729,00000 LKR
500 SHP193.458,00000 LKR
1000 SHP386.916,00000 LKR
2000 SHP773.832,00000 LKR
5000 SHP1.934.580,00000 LKR
10000 SHP3.869.160,00000 LKR