روبية سريلانكي إلى غورد هايتي

تحويل LKR إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
416.67 htg

1.00000 LKR = 0.41667 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:42 UTC
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LKR إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0664588.64331.436721.661530.9638518.3221
1GBP1.152811.2294102.1881.656251.91541.1111321.1217
1USD0.93770.813405183.121.34721.5580.903817.1805
1INR0.01128120.009785910.012030810.01620790.01874390.01087340.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Haiti Gourde
1 LKR0.41667 HTG
5 LKR2.08333 HTG
10 LKR4.16667 HTG
20 LKR8.33334 HTG
50 LKR20.83335 HTG
100 LKR41.66670 HTG
250 LKR104.16675 HTG
500 LKR208.33350 HTG
1000 LKR416.66700 HTG
2000 LKR833.33400 HTG
5000 LKR2083.33500 HTG
10000 LKR4166.67000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / روبية سريلانكية
1 HTG2.40000 LKR
5 HTG12.00000 LKR
10 HTG24.00000 LKR
20 HTG48.00000 LKR
50 HTG120.00000 LKR
100 HTG240.00000 LKR
250 HTG600.00000 LKR
500 HTG1200.00000 LKR
1000 HTG2400.00000 LKR
2000 HTG4800.00000 LKR
5000 HTG12000.00000 LKR
10000 HTG24000.00000 LKR