روبية سريلانكي إلى دينار أردني

تحويل LKR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٫١٨٨ jod

1.00000 LKR = 0.00219 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:20 UTC
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LKR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدينار الأردني
1 LKR0.00219 JOD
5 LKR0.01094 JOD
10 LKR0.02188 JOD
20 LKR0.04377 JOD
50 LKR0.10941 JOD
100 LKR0.21883 JOD
250 LKR0.54707 JOD
500 LKR1.09414 JOD
1000 LKR2.18827 JOD
2000 LKR4.37654 JOD
5000 LKR10.94135 JOD
10000 LKR21.88270 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / روبية سريلانكية
1 JOD456.98200 LKR
5 JOD2284.91000 LKR
10 JOD4569.82000 LKR
20 JOD9139.64000 LKR
50 JOD22849.10000 LKR
100 JOD45698.20000 LKR
250 JOD114245.50000 LKR
500 JOD228491.00000 LKR
1000 JOD456982.00000 LKR
2000 JOD913964.00000 LKR
5000 JOD2284910.00000 LKR
10000 JOD4569820.00000 LKR