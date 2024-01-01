Sri Lanka rupisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → JOD çevirin

1.000 lkr
2,268 jod

1.00000 LKR = 0.00227 JOD

10:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0733589.12891.452941.651940.94761518.3266
1 GBP1.1692811.25505104.2171.69891.931591.1080321.429
1 USD0.931650.796781183.03811.353651.539050.8828517.0742
1 INR0.01121970.009595370.012042710.01630160.01853430.01063190.205619

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Sri Lanka rupisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ürdün Dinarı
1 LKR0.00227 JOD
5 LKR0.01134 JOD
10 LKR0.02268 JOD
20 LKR0.04537 JOD
50 LKR0.11342 JOD
100 LKR0.22685 JOD
250 LKR0.56712 JOD
500 LKR1.13424 JOD
1000 LKR2.26848 JOD
2000 LKR4.53696 JOD
5000 LKR11.34240 JOD
10000 LKR22.68480 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 JOD440.82400 LKR
5 JOD2204.12000 LKR
10 JOD4408.24000 LKR
20 JOD8816.48000 LKR
50 JOD22041.20000 LKR
100 JOD44082.40000 LKR
250 JOD110206.00000 LKR
500 JOD220412.00000 LKR
1000 JOD440824.00000 LKR
2000 JOD881648.00000 LKR
5000 JOD2204120.00000 LKR
10000 JOD4408240.00000 LKR