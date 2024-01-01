5 Sri Lanka rupisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile LKR → JOD çevirin

5 lkr
0,012 jod

1,000Sr LKR = 0,002345JD JOD

06:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00230,0024
Düşük0,00230,0023
Ortalama0,00230,0023
Değişim0.29%-1.77%
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1 LKR → JOD istatistikleri

LKR → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. LKR → JOD kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

LKR → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0024, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. LKR → JOD kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,7883,7271,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6131,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2821,7711107,3511,9641,1851,7144,709
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ürdün Dinarı
1 LKR0,00234 JOD
5 LKR0,01172 JOD
10 LKR0,02345 JOD
20 LKR0,04690 JOD
50 LKR0,11725 JOD
100 LKR0,23449 JOD
250 LKR0,58623 JOD
500 LKR1,17246 JOD
1000 LKR2,34492 JOD
2000 LKR4,68984 JOD
5000 LKR11,72460 JOD
10000 LKR23,44920 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 JOD426,45500 LKR
5 JOD2.132,27500 LKR
10 JOD4.264,55000 LKR
20 JOD8.529,10000 LKR
50 JOD21.322,75000 LKR
100 JOD42.645,50000 LKR
250 JOD106.613,75000 LKR
500 JOD213.227,50000 LKR
1000 JOD426.455,00000 LKR
2000 JOD852.910,00000 LKR
5000 JOD2.132.275,00000 LKR
10000 JOD4.264.550,00000 LKR