10 دينار أردني إلى روبية سريلانكي
تحويل JOD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار أردني إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for دينار أردني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدينار الأردني / روبية سريلانكية
|1 JOD
|459.22300 LKR
|5 JOD
|2296.11500 LKR
|10 JOD
|4592.23000 LKR
|20 JOD
|9184.46000 LKR
|50 JOD
|22961.15000 LKR
|100 JOD
|45922.30000 LKR
|250 JOD
|114805.75000 LKR
|500 JOD
|229611.50000 LKR
|1000 JOD
|459223.00000 LKR
|2000 JOD
|918446.00000 LKR
|5000 JOD
|2296115.00000 LKR
|10000 JOD
|4592230.00000 LKR