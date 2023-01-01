روبية سريلانكي إلى بات تايلاندي

تحويل LKR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
111.57 thb

1.00000 LKR = 0.11157 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 19:27 UTC
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LKR إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

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LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

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LKR إلى AED

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / باهت تايلندي
1 LKR0.11157 THB
5 LKR0.55787 THB
10 LKR1.11574 THB
20 LKR2.23148 THB
50 LKR5.57870 THB
100 LKR11.15740 THB
250 LKR27.89350 THB
500 LKR55.78700 THB
1000 LKR111.57400 THB
2000 LKR223.14800 THB
5000 LKR557.87000 THB
10000 LKR1115.74000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / روبية سريلانكية
1 THB8.96266 LKR
5 THB44.81330 LKR
10 THB89.62660 LKR
20 THB179.25320 LKR
50 THB448.13300 LKR
100 THB896.26600 LKR
250 THB2240.66500 LKR
500 THB4481.33000 LKR
1000 THB8962.66000 LKR
2000 THB17925.32000 LKR
5000 THB44813.30000 LKR
10000 THB89626.60000 LKR