Sri Lanka rupisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile LKR → THB çevirin

1.000 lkr
115,63 thb

1.00000 LKR = 0.11563 THB

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79665483.04011.539050.931651.347553.67285
1 CAD0.73863410.58843661.33631.13680.6881580.9953472.71289
1 GBP1.255251.699421104.2361.93191.169531.691514.61034
1 INR0.01204240.01630360.0095936110.01853390.01121940.01622770.0442298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tayland Bahtı
1 LKR0.11563 THB
5 LKR0.57817 THB
10 LKR1.15633 THB
20 LKR2.31266 THB
50 LKR5.78165 THB
100 LKR11.56330 THB
250 LKR28.90825 THB
500 LKR57.81650 THB
1000 LKR115.63300 THB
2000 LKR231.26600 THB
5000 LKR578.16500 THB
10000 LKR1156.33000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Sri Lanka Rupisi
1 THB8.64806 LKR
5 THB43.24030 LKR
10 THB86.48060 LKR
20 THB172.96120 LKR
50 THB432.40300 LKR
100 THB864.80600 LKR
250 THB2162.01500 LKR
500 THB4324.03000 LKR
1000 THB8648.06000 LKR
2000 THB17296.12000 LKR
5000 THB43240.30000 LKR
10000 THB86480.60000 LKR