250 Sri Lanka rupisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile LKR → THB çevirin

250 lkr
29,44 thb

1,000Sr LKR = 0,1178฿ THB

07:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12140,1240
Düşük0,11780,1178
Ortalama0,11940,1208
Değişim-3.02%-4.78%
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1 LKR → THB istatistikleri

LKR → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1214, en düşük 0,1178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1194 oldu. LKR → THB kurundaki değişiklik -3.02 değerindeydi.

LKR → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1240, en düşük 0,1178 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1208 oldu. LKR → THB kurundaki değişiklik -4.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7331,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72410,56660,5821,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1161,9611,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tayland Bahtı
1 LKR0,11776 THB
5 LKR0,58878 THB
10 LKR1,17756 THB
20 LKR2,35512 THB
50 LKR5,88780 THB
100 LKR11,77560 THB
250 LKR29,43900 THB
500 LKR58,87800 THB
1000 LKR117,75600 THB
2000 LKR235,51200 THB
5000 LKR588,78000 THB
10000 LKR1.177,56000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Sri Lanka Rupisi
1 THB8,49217 LKR
5 THB42,46085 LKR
10 THB84,92170 LKR
20 THB169,84340 LKR
50 THB424,60850 LKR
100 THB849,21700 LKR
250 THB2.123,04250 LKR
500 THB4.246,08500 LKR
1000 THB8.492,17000 LKR
2000 THB16.984,34000 LKR
5000 THB42.460,85000 LKR
10000 THB84.921,70000 LKR