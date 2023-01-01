روبية سريلانكي إلى زلوتي بولندي

تحويل LKR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٣٫٣٥ pln

1.00000 LKR = 0.01335 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:25 UTC
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LKR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الزلوتي البولندي
1 LKR0.01335 PLN
5 LKR0.06673 PLN
10 LKR0.13347 PLN
20 LKR0.26694 PLN
50 LKR0.66734 PLN
100 LKR1.33469 PLN
250 LKR3.33672 PLN
500 LKR6.67345 PLN
1000 LKR13.34690 PLN
2000 LKR26.69380 PLN
5000 LKR66.73450 PLN
10000 LKR133.46900 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / روبية سريلانكية
1 PLN74.92370 LKR
5 PLN374.61850 LKR
10 PLN749.23700 LKR
20 PLN1498.47400 LKR
50 PLN3746.18500 LKR
100 PLN7492.37000 LKR
250 PLN18730.92500 LKR
500 PLN37461.85000 LKR
1000 PLN74923.70000 LKR
2000 PLN149847.40000 LKR
5000 PLN374618.50000 LKR
10000 PLN749237.00000 LKR