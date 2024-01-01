Sri Lanka rupisinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile LKR → PLN çevirin

1.000 lkr
12,95 pln

1.00000 LKR = 0.01295 PLN

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79659183.03751.538820.931551.347453.6729
1 CAD0.73863410.58838961.33431.136620.6880940.9952732.71293
1 GBP1.255351.699561104.2411.931751.169441.691524.61078
1 INR0.01204280.01630410.0095931410.01853160.01121870.0162270.0442318

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Polonya Zlotisi
1 LKR0.01295 PLN
5 LKR0.06474 PLN
10 LKR0.12948 PLN
20 LKR0.25896 PLN
50 LKR0.64741 PLN
100 LKR1.29481 PLN
250 LKR3.23703 PLN
500 LKR6.47405 PLN
1000 LKR12.94810 PLN
2000 LKR25.89620 PLN
5000 LKR64.74050 PLN
10000 LKR129.48100 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Sri Lanka Rupisi
1 PLN77.23150 LKR
5 PLN386.15750 LKR
10 PLN772.31500 LKR
20 PLN1544.63000 LKR
50 PLN3861.57500 LKR
100 PLN7723.15000 LKR
250 PLN19307.87500 LKR
500 PLN38615.75000 LKR
1000 PLN77231.50000 LKR
2000 PLN154463.00000 LKR
5000 PLN386157.50000 LKR
10000 PLN772315.00000 LKR