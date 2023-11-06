100 زلوتي بولندي إلى روبية سريلانكي

تحويل PLN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pln
٧٬٨٩١٫٨٥ lkr

1.00000 PLN = 78.91850 LKR

Mid-market exchange rate at 07:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0738589.34221.465641.648910.96318.7291
1GBP1.153811.239103.0821.691051.90251.1111121.6095
1USD0.931250.807103183.1981.364851.535510.89717.4411
1INR0.01119290.009700980.012019510.01640480.01845610.01078150.209634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / روبية سريلانكية
1 PLN78.91850 LKR
5 PLN394.59250 LKR
10 PLN789.18500 LKR
20 PLN1578.37000 LKR
50 PLN3945.92500 LKR
100 PLN7891.85000 LKR
250 PLN19729.62500 LKR
500 PLN39459.25000 LKR
1000 PLN78918.50000 LKR
2000 PLN157837.00000 LKR
5000 PLN394592.50000 LKR
10000 PLN789185.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الزلوتي البولندي
1 LKR0.01267 PLN
5 LKR0.06336 PLN
10 LKR0.12671 PLN
20 LKR0.25343 PLN
50 LKR0.63357 PLN
100 LKR1.26713 PLN
250 LKR3.16783 PLN
500 LKR6.33565 PLN
1000 LKR12.67130 PLN
2000 LKR25.34260 PLN
5000 LKR63.35650 PLN
10000 LKR126.71300 PLN