روبية سريلانكي إلى بير إثيوبي

تحويل LKR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٧٠٫٦٩ etb

1.00000 LKR = 0.17069 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / البر الإثيوبي
1 LKR0.17069 ETB
5 LKR0.85346 ETB
10 LKR1.70692 ETB
20 LKR3.41384 ETB
50 LKR8.53460 ETB
100 LKR17.06920 ETB
250 LKR42.67300 ETB
500 LKR85.34600 ETB
1000 LKR170.69200 ETB
2000 LKR341.38400 ETB
5000 LKR853.46000 ETB
10000 LKR1706.92000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / روبية سريلانكية
1 ETB5.85852 LKR
5 ETB29.29260 LKR
10 ETB58.58520 LKR
20 ETB117.17040 LKR
50 ETB292.92600 LKR
100 ETB585.85200 LKR
250 ETB1464.63000 LKR
500 ETB2929.26000 LKR
1000 ETB5858.52000 LKR
2000 ETB11717.04000 LKR
5000 ETB29292.60000 LKR
10000 ETB58585.20000 LKR