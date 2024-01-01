Sri Lanka rupisinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile LKR → ETB çevirin

1.000 lkr
181,06 etb

1.00000 LKR = 0.18106 ETB

10:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03971.539050.93161.347153.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34051.136880.6881450.9951252.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169381.691014.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936510.01853390.01121840.0162230.04423

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Etiyopya Birri
1 LKR0.18106 ETB
5 LKR0.90529 ETB
10 LKR1.81059 ETB
20 LKR3.62118 ETB
50 LKR9.05295 ETB
100 LKR18.10590 ETB
250 LKR45.26475 ETB
500 LKR90.52950 ETB
1000 LKR181.05900 ETB
2000 LKR362.11800 ETB
5000 LKR905.29500 ETB
10000 LKR1810.59000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Sri Lanka Rupisi
1 ETB5.52305 LKR
5 ETB27.61525 LKR
10 ETB55.23050 LKR
20 ETB110.46100 LKR
50 ETB276.15250 LKR
100 ETB552.30500 LKR
250 ETB1380.76250 LKR
500 ETB2761.52500 LKR
1000 ETB5523.05000 LKR
2000 ETB11046.10000 LKR
5000 ETB27615.25000 LKR
10000 ETB55230.50000 LKR