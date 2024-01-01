bin Sri Lanka rupisinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile LKR → ETB çevirin

1.000 lkr
249,05 etb

1,000Sr LKR = 0,2491Br ETB

05:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24910,2491
Düşük0,18920,1883
Ortalama0,19400,1914
Değişim31.15%29.80%
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1 LKR → ETB istatistikleri

LKR → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2491, en düşük 0,1892 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1940 oldu. LKR → ETB kurundaki değişiklik 31.15 değerindeydi.

LKR → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2491, en düşük 0,1883 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1914 oldu. LKR → ETB kurundaki değişiklik 29.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7161,530,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6281,1080,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5541,9661,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Etiyopya Birri
1 LKR0,24905 ETB
5 LKR1,24526 ETB
10 LKR2,49052 ETB
20 LKR4,98104 ETB
50 LKR12,45260 ETB
100 LKR24,90520 ETB
250 LKR62,26300 ETB
500 LKR124,52600 ETB
1000 LKR249,05200 ETB
2000 LKR498,10400 ETB
5000 LKR1.245,26000 ETB
10000 LKR2.490,52000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Sri Lanka Rupisi
1 ETB4,01523 LKR
5 ETB20,07615 LKR
10 ETB40,15230 LKR
20 ETB80,30460 LKR
50 ETB200,76150 LKR
100 ETB401,52300 LKR
250 ETB1.003,80750 LKR
500 ETB2.007,61500 LKR
1000 ETB4.015,23000 LKR
2000 ETB8.030,46000 LKR
5000 ETB20.076,15000 LKR
10000 ETB40.152,30000 LKR