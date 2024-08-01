Sri Lanka rupisinden Etiyopya birrine Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Etiyopya birrine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Etiyopya birrine (ETB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - ETB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Etiyopya birri döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Etiyopya birrine döviz kuru şu anda 0,249, dünden bu yana %1.014 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %30.838 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Etiyopya birrine döviz kuru en yüksek değeri 0,250 (31-07-2024) ile en düşük değeri 0,190 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %30.016 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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