10 bin Etiyopya birrinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ETB → LKR çevirin

1,000Br ETB = 2,395Sr LKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 ETB → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,51452,8056
Düşük2,38742,3874
Ortalama2,42872,5436
Değişim-3.16%-12.60%
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1 ETB → LKR istatistikleri

ETB → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5145, en düşük 2,3874 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4287 oldu. ETB → LKR kurundaki değişiklik -3.16 değerindeydi.

ETB → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8056, en düşük 2,3874 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5436 oldu. ETB → LKR kurundaki değişiklik -12.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Sri Lanka Rupisi
1 ETB2,39453 LKR
5 ETB11,97265 LKR
10 ETB23,94530 LKR
20 ETB47,89060 LKR
50 ETB119,72650 LKR
100 ETB239,45300 LKR
250 ETB598,63250 LKR
500 ETB1.197,26500 LKR
1000 ETB2.394,53000 LKR
2000 ETB4.789,06000 LKR
5000 ETB11.972,65000 LKR
10000 ETB23.945,30000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Etiyopya Birri
1 LKR0,41762 ETB
5 LKR2,08809 ETB
10 LKR4,17618 ETB
20 LKR8,35236 ETB
50 LKR20,88090 ETB
100 LKR41,76180 ETB
250 LKR104,40450 ETB
500 LKR208,80900 ETB
1000 LKR417,61800 ETB
2000 LKR835,23600 ETB
5000 LKR2.088,09000 ETB
10000 LKR4.176,18000 ETB