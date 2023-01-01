روبية سريلانكي إلى ليرة تركية

تحويل LKR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٨٣٫٧٠ try

1.00000 LKR = 0.08370 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:29 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

LKR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TRY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / ليرة تركية
1 LKR0.08370 TRY
5 LKR0.41851 TRY
10 LKR0.83701 TRY
20 LKR1.67403 TRY
50 LKR4.18508 TRY
100 LKR8.37015 TRY
250 LKR20.92537 TRY
500 LKR41.85075 TRY
1000 LKR83.70150 TRY
2000 LKR167.40300 TRY
5000 LKR418.50750 TRY
10000 LKR837.01500 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / روبية سريلانكية
1 TRY11.94720 LKR
5 TRY59.73600 LKR
10 TRY119.47200 LKR
20 TRY238.94400 LKR
50 TRY597.36000 LKR
100 TRY1194.72000 LKR
250 TRY2986.80000 LKR
500 TRY5973.60000 LKR
1000 TRY11947.20000 LKR
2000 TRY23894.40000 LKR
5000 TRY59736.00000 LKR
10000 TRY119472.00000 LKR