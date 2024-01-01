Sri Lanka rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LKR → TRY çevirin

1.000 lkr
98,39 try

1.00000 LKR = 0.09839 TRY

10:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Türk Lirası
1 LKR0.09839 TRY
5 LKR0.49194 TRY
10 LKR0.98387 TRY
20 LKR1.96775 TRY
50 LKR4.91937 TRY
100 LKR9.83874 TRY
250 LKR24.59685 TRY
500 LKR49.19370 TRY
1000 LKR98.38740 TRY
2000 LKR196.77480 TRY
5000 LKR491.93700 TRY
10000 LKR983.87400 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 TRY10.16390 LKR
5 TRY50.81950 LKR
10 TRY101.63900 LKR
20 TRY203.27800 LKR
50 TRY508.19500 LKR
100 TRY1016.39000 LKR
250 TRY2540.97500 LKR
500 TRY5081.95000 LKR
1000 TRY10163.90000 LKR
2000 TRY20327.80000 LKR
5000 TRY50819.50000 LKR
10000 TRY101639.00000 LKR