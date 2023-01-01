روبية سريلانكي إلى مانات أذربيجاني

تحويل LKR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٥٫٢٥ azn

1.00000 LKR = 0.00525 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
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LKR إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436551.661240.963918.3302
1GBP1.1528711.2296102.2041.656091.915121.1112521.1314
1USD0.937550.813273183.121.346851.557510.9037517.1856
1INR0.01127960.009784320.012030810.01620370.01873810.01087280.206756

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / مانات أذربيجان
1 LKR0.00525 AZN
5 LKR0.02623 AZN
10 LKR0.05247 AZN
20 LKR0.10494 AZN
50 LKR0.26235 AZN
100 LKR0.52469 AZN
250 LKR1.31173 AZN
500 LKR2.62345 AZN
1000 LKR5.24691 AZN
2000 LKR10.49382 AZN
5000 LKR26.23455 AZN
10000 LKR52.46910 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / روبية سريلانكية
1 AZN190.58800 LKR
5 AZN952.94000 LKR
10 AZN1905.88000 LKR
20 AZN3811.76000 LKR
50 AZN9529.40000 LKR
100 AZN19058.80000 LKR
250 AZN47647.00000 LKR
500 AZN95294.00000 LKR
1000 AZN190588.00000 LKR
2000 AZN381176.00000 LKR
5000 AZN952940.00000 LKR
10000 AZN1905880.00000 LKR