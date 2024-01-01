Sri Lanka rupisinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile LKR → AZN çevirin

1.000 lkr
5,44 azn

1.00000 LKR = 0.00544 AZN

10:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.073489.13331.453121.652020.9476218.3268
1 GBP1.1694111.25525104.2341.699291.93191.1081521.4316
1 USD0.931650.796654183.03831.353751.539050.8828517.0736
1 INR0.01121920.009593810.012042610.01630270.01853430.01063180.205611

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Azerbaycan Manatı
1 LKR0.00544 AZN
5 LKR0.02719 AZN
10 LKR0.05439 AZN
20 LKR0.10877 AZN
50 LKR0.27193 AZN
100 LKR0.54386 AZN
250 LKR1.35964 AZN
500 LKR2.71929 AZN
1000 LKR5.43857 AZN
2000 LKR10.87714 AZN
5000 LKR27.19285 AZN
10000 LKR54.38570 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Sri Lanka Rupisi
1 AZN183.87200 LKR
5 AZN919.36000 LKR
10 AZN1838.72000 LKR
20 AZN3677.44000 LKR
50 AZN9193.60000 LKR
100 AZN18387.20000 LKR
250 AZN45968.00000 LKR
500 AZN91936.00000 LKR
1000 AZN183872.00000 LKR
2000 AZN367744.00000 LKR
5000 AZN919360.00000 LKR
10000 AZN1838720.00000 LKR