250 Sri Lanka rupisinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile LKR → AZN çevirin

250 lkr
1,41 azn

1,000Sr LKR = 0,005620man. AZN

05:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00560,0057
Düşük0,00560,0056
Ortalama0,00560,0056
Değişim0.29%-1.80%
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1 LKR → AZN istatistikleri

LKR → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0056 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0056 oldu. LKR → AZN kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

LKR → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0057, en düşük 0,0056 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0056 oldu. LKR → AZN kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7061,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6321,1090,6690,9682,661
1 GBP1,2851,7741107,5741,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Azerbaycan Manatı
1 LKR0,00562 AZN
5 LKR0,02810 AZN
10 LKR0,05620 AZN
20 LKR0,11240 AZN
50 LKR0,28101 AZN
100 LKR0,56201 AZN
250 LKR1,40504 AZN
500 LKR2,81007 AZN
1000 LKR5,62014 AZN
2000 LKR11,24028 AZN
5000 LKR28,10070 AZN
10000 LKR56,20140 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Sri Lanka Rupisi
1 AZN177,93100 LKR
5 AZN889,65500 LKR
10 AZN1.779,31000 LKR
20 AZN3.558,62000 LKR
50 AZN8.896,55000 LKR
100 AZN17.793,10000 LKR
250 AZN44.482,75000 LKR
500 AZN88.965,50000 LKR
1000 AZN177.931,00000 LKR
2000 AZN355.862,00000 LKR
5000 AZN889.655,00000 LKR
10000 AZN1.779.310,00000 LKR