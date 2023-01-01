روبية سريلانكي إلى أوقية موريتانية

تحويل LKR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١١٧٫٤٢ mru

1.00000 LKR = 0.11742 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 19:23 UTC
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LKR إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436841.661210.963718.3201
1GBP1.1527411.2294102.1881.656311.914951.1108921.1184
1USD0.937650.813405183.121.347251.557630.903617.1778
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620850.01873960.0108710.206663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mauritanian Ouguiya
1 LKR0.11742 MRU
5 LKR0.58712 MRU
10 LKR1.17423 MRU
20 LKR2.34846 MRU
50 LKR5.87115 MRU
100 LKR11.74230 MRU
250 LKR29.35575 MRU
500 LKR58.71150 MRU
1000 LKR117.42300 MRU
2000 LKR234.84600 MRU
5000 LKR587.11500 MRU
10000 LKR1174.23000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / روبية سريلانكية
1 MRU8.51623 LKR
5 MRU42.58115 LKR
10 MRU85.16230 LKR
20 MRU170.32460 LKR
50 MRU425.81150 LKR
100 MRU851.62300 LKR
250 MRU2129.05750 LKR
500 MRU4258.11500 LKR
1000 MRU8516.23000 LKR
2000 MRU17032.46000 LKR
5000 MRU42581.15000 LKR
10000 MRU85162.30000 LKR