2000 أوقية موريتانية إلى روبية سريلانكي

تحويل MRU إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mru
15,483.92 lkr

1.00000 MRU = 7.74196 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / روبية سريلانكية
1 MRU7.74196 LKR
5 MRU38.70980 LKR
10 MRU77.41960 LKR
20 MRU154.83920 LKR
50 MRU387.09800 LKR
100 MRU774.19600 LKR
250 MRU1935.49000 LKR
500 MRU3870.98000 LKR
1000 MRU7741.96000 LKR
2000 MRU15483.92000 LKR
5000 MRU38709.80000 LKR
10000 MRU77419.60000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mauritanian Ouguiya
1 LKR0.12917 MRU
5 LKR0.64583 MRU
10 LKR1.29166 MRU
20 LKR2.58332 MRU
50 LKR6.45830 MRU
100 LKR12.91660 MRU
250 LKR32.29150 MRU
500 LKR64.58300 MRU
1000 LKR129.16600 MRU
2000 LKR258.33200 MRU
5000 LKR645.83000 MRU
10000 LKR1291.66000 MRU