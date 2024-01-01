Sri Lanka rupisinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile LKR → MRU çevirin

1.000 lkr
127,92 mru

1.00000 LKR = 0.12792 MRU

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0734589.13941.453181.65210.94791518.3257
1 GBP1.1693611.25525104.2361.699291.93191.1084621.4294
1 USD0.931550.796654183.04011.353751.539050.8830517.0718
1 INR0.01121840.009593610.012042410.01630240.01853390.0106340.205585

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Sri Lanka rupisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moritanya Ouguiyası
1 LKR0.12792 MRU
5 LKR0.63958 MRU
10 LKR1.27916 MRU
20 LKR2.55832 MRU
50 LKR6.39580 MRU
100 LKR12.79160 MRU
250 LKR31.97900 MRU
500 LKR63.95800 MRU
1000 LKR127.91600 MRU
2000 LKR255.83200 MRU
5000 LKR639.58000 MRU
10000 LKR1279.16000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Sri Lanka Rupisi
1 MRU7.81765 LKR
5 MRU39.08825 LKR
10 MRU78.17650 LKR
20 MRU156.35300 LKR
50 MRU390.88250 LKR
100 MRU781.76500 LKR
250 MRU1954.41250 LKR
500 MRU3908.82500 LKR
1000 MRU7817.65000 LKR
2000 MRU15635.30000 LKR
5000 MRU39088.25000 LKR
10000 MRU78176.50000 LKR