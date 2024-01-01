500 Sri Lanka rupisinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile LKR → MRU çevirin

500 lkr
65,51 mru

1,000Sr LKR = 0,1310UM MRU

06:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13110,1338
Düşük0,12960,1285
Ortalama0,13050,1308
Değişim0.47%-1.91%
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1 LKR → MRU istatistikleri

LKR → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1311, en düşük 0,1296 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1305 oldu. LKR → MRU kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

LKR → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1338, en düşük 0,1285 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1308 oldu. LKR → MRU kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7181,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5931,1080,6690,9682,658
1 GBP1,2811,7691107,2141,9611,1841,7124,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moritanya ouguiyası
1 LKR0,13102 MRU
5 LKR0,65508 MRU
10 LKR1,31017 MRU
20 LKR2,62034 MRU
50 LKR6,55085 MRU
100 LKR13,10170 MRU
250 LKR32,75425 MRU
500 LKR65,50850 MRU
1000 LKR131,01700 MRU
2000 LKR262,03400 MRU
5000 LKR655,08500 MRU
10000 LKR1.310,17000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Sri Lanka Rupisi
1 MRU7,63258 LKR
5 MRU38,16290 LKR
10 MRU76,32580 LKR
20 MRU152,65160 LKR
50 MRU381,62900 LKR
100 MRU763,25800 LKR
250 MRU1.908,14500 LKR
500 MRU3.816,29000 LKR
1000 MRU7.632,58000 LKR
2000 MRU15.265,16000 LKR
5000 MRU38.162,90000 LKR
10000 MRU76.325,80000 LKR