10 Moritanya ouguiyasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MRU → LKR çevirin

10 mru
75,24 lkr

1,000 MRU = 7,524 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Sri Lanka Rupisi
1 MRU7,52415 LKR
5 MRU37,62075 LKR
10 MRU75,24150 LKR
20 MRU150,48300 LKR
50 MRU376,20750 LKR
100 MRU752,41500 LKR
250 MRU1.881,03750 LKR
500 MRU3.762,07500 LKR
1000 MRU7.524,15000 LKR
2000 MRU15.048,30000 LKR
5000 MRU37.620,75000 LKR
10000 MRU75.241,50000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moritanya Ouguiyası
1 LKR0,13291 MRU
5 LKR0,66453 MRU
10 LKR1,32905 MRU
20 LKR2,65810 MRU
50 LKR6,64525 MRU
100 LKR13,29050 MRU
250 LKR33,22625 MRU
500 LKR66,45250 MRU
1000 LKR132,90500 MRU
2000 LKR265,81000 MRU
5000 LKR664,52500 MRU
10000 LKR1.329,05000 MRU