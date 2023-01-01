روبية سريلانكي إلى فورنت مجري
تحويل LKR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / روبية سريلانكية
|2000 HUF
|1783.34000 LKR
|5000 HUF
|4458.35000 LKR
|10000 HUF
|8916.70000 LKR
|15000 HUF
|13375.05000 LKR
|20000 HUF
|17833.40000 LKR
|30000 HUF
|26750.10000 LKR
|40000 HUF
|35666.80000 LKR
|50000 HUF
|44583.50000 LKR
|60000 HUF
|53500.20000 LKR
|100000 HUF
|89167.00000 LKR
|150000 HUF
|133750.50000 LKR
|200000 HUF
|178334.00000 LKR