روبية سريلانكي إلى فورنت مجري

تحويل LKR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٬١٢١ huf

1.00000 LKR = 1.12149 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:20 UTC
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LKR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Hungarian Forint
1 LKR1.12149 HUF
5 LKR5.60745 HUF
10 LKR11.21490 HUF
20 LKR22.42980 HUF
50 LKR56.07450 HUF
100 LKR112.14900 HUF
250 LKR280.37250 HUF
500 LKR560.74500 HUF
1000 LKR1121.49000 HUF
2000 LKR2242.98000 HUF
5000 LKR5607.45000 HUF
10000 LKR11214.90000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / روبية سريلانكية
2000 HUF1783.34000 LKR
5000 HUF4458.35000 LKR
10000 HUF8916.70000 LKR
15000 HUF13375.05000 LKR
20000 HUF17833.40000 LKR
30000 HUF26750.10000 LKR
40000 HUF35666.80000 LKR
50000 HUF44583.50000 LKR
60000 HUF53500.20000 LKR
100000 HUF89167.00000 LKR
150000 HUF133750.50000 LKR
200000 HUF178334.00000 LKR