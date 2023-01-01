Icelandic Króna (ISK)
اسم العملة
Icelandic Króna
رمز العملة
kr
سعر الصرف ISK
|USD
|EUR
|SGD
|CAD
|AUD
|GBP
|NZD
|ZAR
|من ISK
|0.00737
|0.00693
|0.01008
|0.00994
|0.01146
|0.00598
|0.01245
|0.13910
|إلى ISK
|135.60000
|144.36000
|99.22800
|100.62700
|87.27890
|167.12700
|80.34300
|7.18890
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.