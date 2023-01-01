Icelandic Króna (ISK)

اسم العملة

Icelandic Króna

رمز العملة

kr

سعر الصرف ISK

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
من ISK0.007370.006930.010080.009940.011460.005980.012450.13910
إلى ISK135.60000144.3600099.22800100.6270087.27890167.1270080.343007.18890

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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