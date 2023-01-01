كرونة آيسلندية إلى يوان صيني

تحويل ISK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
53.63 cny

1.00000 ISK = 0.05363 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:26 UTC
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ISK إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65461.437451.659250.962718.3037
1GBP1.1537411.2304102.2891.658521.914421.110721.1186
1USD0.93770.812744183.13451.347951.555940.902717.164
1INR0.01127970.009776250.012028710.01621410.01871590.01085830.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Chinese Yuan RMB
1 ISK0.05363 CNY
5 ISK0.26816 CNY
10 ISK0.53632 CNY
20 ISK1.07264 CNY
50 ISK2.68161 CNY
100 ISK5.36321 CNY
250 ISK13.40803 CNY
500 ISK26.81605 CNY
1000 ISK53.63210 CNY
2000 ISK107.26420 CNY
5000 ISK268.16050 CNY
10000 ISK536.32100 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Icelandic Króna
1 CNY18.64560 ISK
5 CNY93.22800 ISK
10 CNY186.45600 ISK
20 CNY372.91200 ISK
50 CNY932.28000 ISK
100 CNY1864.56000 ISK
250 CNY4661.40000 ISK
500 CNY9322.80000 ISK
1000 CNY18645.60000 ISK
2000 CNY37291.20000 ISK
5000 CNY93228.00000 ISK
10000 CNY186456.00000 ISK