كرونة آيسلندية إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل ISK إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
651.14 kgs

1.00000 ISK = 0.65114 KGS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى KGS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 KGS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Kyrgystani Som
1 ISK0.65114 KGS
5 ISK3.25570 KGS
10 ISK6.51139 KGS
20 ISK13.02278 KGS
50 ISK32.55695 KGS
100 ISK65.11390 KGS
250 ISK162.78475 KGS
500 ISK325.56950 KGS
1000 ISK651.13900 KGS
2000 ISK1302.27800 KGS
5000 ISK3255.69500 KGS
10000 ISK6511.39000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / Icelandic Króna
1 KGS1.53577 ISK
5 KGS7.67885 ISK
10 KGS15.35770 ISK
20 KGS30.71540 ISK
50 KGS76.78850 ISK
100 KGS153.57700 ISK
250 KGS383.94250 ISK
500 KGS767.88500 ISK
1000 KGS1535.77000 ISK
2000 KGS3071.54000 ISK
5000 KGS7678.85000 ISK
10000 KGS15357.70000 ISK