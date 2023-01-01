1 سوم قيرغيزستاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل KGS إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1 kgs
1.55 isk

1.00000 KGS = 1.55416 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 05:08
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KGS إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.057987.94111.450911.675750.946419.2869
1GBP1.148511.2151101.0091.666511.924761.0869422.1529
1USD0.945250.822978183.1281.37151.584030.894618.2313
1INR0.01137120.009900120.012029610.01649870.01905530.01076170.219316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / Icelandic Króna
1 KGS1.55416 ISK
5 KGS7.77080 ISK
10 KGS15.54160 ISK
20 KGS31.08320 ISK
50 KGS77.70800 ISK
100 KGS155.41600 ISK
250 KGS388.54000 ISK
500 KGS777.08000 ISK
1000 KGS1554.16000 ISK
2000 KGS3108.32000 ISK
5000 KGS7770.80000 ISK
10000 KGS15541.60000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Kyrgystani Som
1 ISK0.64343 KGS
5 ISK3.21717 KGS
10 ISK6.43434 KGS
20 ISK12.86868 KGS
50 ISK32.17170 KGS
100 ISK64.34340 KGS
250 ISK160.85850 KGS
500 ISK321.71700 KGS
1000 ISK643.43400 KGS
2000 ISK1286.86800 KGS
5000 ISK3217.17000 KGS
10000 ISK6434.34000 KGS