سوم قيرغيزستاني إلى فرنك سويسري

تحويل KGS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kgs
10.19 chf

1.00000 KGS = 0.01019 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KGS إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436141.660490.9635518.3145
1GBP1.1539311.2298102.2391.657281.916171.1118721.1346
1USD0.93830.81314183.13451.34761.558120.904117.1854
1INR0.01128710.009781020.012028710.01620990.01874210.01087510.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / الفرنك السويسري
1 KGS0.01019 CHF
5 KGS0.05094 CHF
10 KGS0.10189 CHF
20 KGS0.20377 CHF
50 KGS0.50943 CHF
100 KGS1.01885 CHF
250 KGS2.54712 CHF
500 KGS5.09425 CHF
1000 KGS10.18850 CHF
2000 KGS20.37700 CHF
5000 KGS50.94250 CHF
10000 KGS101.88500 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Kyrgystani Som
1 CHF98.14980 KGS
5 CHF490.74900 KGS
10 CHF981.49800 KGS
20 CHF1962.99600 KGS
50 CHF4907.49000 KGS
100 CHF9814.98000 KGS
250 CHF24537.45000 KGS
500 CHF49074.90000 KGS
1000 CHF98149.80000 KGS
2000 CHF196299.60000 KGS
5000 CHF490749.00000 KGS
10000 CHF981498.00000 KGS