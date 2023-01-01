5 سوم قيرغيزستاني إلى فرنك سويسري

تحويل KGS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

5 kgs
0.05 chf

1.00000 KGS = 0.01001 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 04:44
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KGS إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8232491.37191.584910.9455583.1413.6730.8946
1GBP1.214711.666451.925191.14863100.9914.461591.08666
1CAD0.7289160.60007911.155270.6892560.60282.677310.652088
1AUD0.630950.5194290.865610.59661552.45782.317480.564448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / الفرنك السويسري
1 KGS0.01001 CHF
5 KGS0.05006 CHF
10 KGS0.10013 CHF
20 KGS0.20025 CHF
50 KGS0.50063 CHF
100 KGS1.00126 CHF
250 KGS2.50315 CHF
500 KGS5.00630 CHF
1000 KGS10.01260 CHF
2000 KGS20.02520 CHF
5000 KGS50.06300 CHF
10000 KGS100.12600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Kyrgystani Som
1 CHF99.87390 KGS
5 CHF499.36950 KGS
10 CHF998.73900 KGS
20 CHF1997.47800 KGS
50 CHF4993.69500 KGS
100 CHF9987.39000 KGS
250 CHF24968.47500 KGS
500 CHF49936.95000 KGS
1000 CHF99873.90000 KGS
2000 CHF199747.80000 KGS
5000 CHF499369.50000 KGS
10000 CHF998739.00000 KGS