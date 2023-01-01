سوم قيرغيزستاني إلى يورو

تحويل KGS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
١٠٫٥٨ eur

1.00000 KGS = 0.01058 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:0 UTC
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KGS إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065688.58811.436271.660330.9634518.3143
1GBP1.15411.2297102.231.657451.916021.1118221.1346
1USD0.938450.813206183.13451.347851.558120.9041517.1868
1INR0.01128820.009781820.012028710.01621290.01874210.01087570.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / اليورو
1 KGS0.01058 EUR
5 KGS0.05288 EUR
10 KGS0.10576 EUR
20 KGS0.21151 EUR
50 KGS0.52877 EUR
100 KGS1.05755 EUR
250 KGS2.64387 EUR
500 KGS5.28775 EUR
1000 KGS10.57550 EUR
2000 KGS21.15100 EUR
5000 KGS52.87750 EUR
10000 KGS105.75500 EUR
معدلات التحويل اليورو / Kyrgystani Som
1 EUR94.55840 KGS
5 EUR472.79200 KGS
10 EUR945.58400 KGS
20 EUR1891.16800 KGS
50 EUR4727.92000 KGS
100 EUR9455.84000 KGS
250 EUR23639.60000 KGS
500 EUR47279.20000 KGS
1000 EUR94558.40000 KGS
2000 EUR189116.80000 KGS
5000 EUR472792.00000 KGS
10000 EUR945584.00000 KGS