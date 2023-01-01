Киргизские сомы в евро

Сконвертируйте KGS в EUR по реальному обменному курсу

1 000 kgs
10,54 eur

1.00000 KGS = 0.01054 EUR

Среднерыночный курс в 19:5 UTC
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График изменения обменного курса KGS к EUR

1 мин. назад 1 KGS → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073288.95751.454991.670740.956518.4982
1GBP1.1634711.2486103.4961.692791.94381.1128621.5215
1USD0.93180.800897182.891.355751.556780.8912517.2365
1INR0.01124130.009662170.012064210.0163560.01878130.01075220.207944

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Киргизский сом / Евро
1 KGS0.01054 EUR
5 KGS0.05269 EUR
10 KGS0.10539 EUR
20 KGS0.21077 EUR
50 KGS0.52693 EUR
100 KGS1.05386 EUR
250 KGS2.63465 EUR
500 KGS5.26930 EUR
1000 KGS10.53860 EUR
2000 KGS21.07720 EUR
5000 KGS52.69300 EUR
10000 KGS105.38600 EUR
Обменные курсы Евро / Киргизский сом
1 EUR94.88930 KGS
5 EUR474.44650 KGS
10 EUR948.89300 KGS
20 EUR1897.78600 KGS
50 EUR4744.46500 KGS
100 EUR9488.93000 KGS
250 EUR23722.32500 KGS
500 EUR47444.65000 KGS
1000 EUR94889.30000 KGS
2000 EUR189778.60000 KGS
5000 EUR474446.50000 KGS
10000 EUR948893.00000 KGS