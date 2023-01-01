Киргизские сомы в долларов сша

Сконвертируйте KGS в USD по реальному обменному курсу

1000 kgs
11.31 usd

1.00000 KGS = 0.01131 USD

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KGS к USD

1 мин. назад 1 KGS → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073288.95751.45511.670610.956618.5053
1GBP1.1634711.2487103.5051.693051.94381.1129721.5315
1USD0.93180.800833182.891.355851.556660.8913517.2431
1INR0.01124130.009661390.012064210.01635720.01877990.01075340.208024

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for киргизский сом

KGS в USD

KGS в GBP

KGS в CAD

KGS в AUD

KGS в EUR

KGS в INR

KGS в AED

KGS в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Киргизский сом / Доллар США
1 KGS0.01131 USD
5 KGS0.05655 USD
10 KGS0.11310 USD
20 KGS0.22620 USD
50 KGS0.56550 USD
100 KGS1.13100 USD
250 KGS2.82750 USD
500 KGS5.65500 USD
1000 KGS11.31000 USD
2000 KGS22.62000 USD
5000 KGS56.55000 USD
10000 KGS113.10000 USD
Обменные курсы Доллар США / Киргизский сом
1 USD88.41720 KGS
5 USD442.08600 KGS
10 USD884.17200 KGS
20 USD1768.34400 KGS
50 USD4420.86000 KGS
100 USD8841.72000 KGS
250 USD22104.30000 KGS
500 USD44208.60000 KGS
1000 USD88417.20000 KGS
2000 USD176834.40000 KGS
5000 USD442086.00000 KGS
10000 USD884172.00000 KGS