Kırgızistan somundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile KGS → USD çevirin

1.000 kgs
11,19 usd

1.00000 KGS = 0.01119 USD

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7966541.353351.539050.9316583.02763.672850.8836
1 GBP1.2552511.698791.93191.16951104.224.610341.10917
1 CAD0.7389070.58865311.137220.68841261.34972.71390.652898
1 AUD0.649750.5176260.87933910.60534853.94722.386430.574119

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kırgızistan somundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / ABD Doları
1 KGS0.01119 USD
5 KGS0.05597 USD
10 KGS0.11194 USD
20 KGS0.22389 USD
50 KGS0.55973 USD
100 KGS1.11945 USD
250 KGS2.79862 USD
500 KGS5.59725 USD
1000 KGS11.19450 USD
2000 KGS22.38900 USD
5000 KGS55.97250 USD
10000 KGS111.94500 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Kırgızistan Somu
1 USD89.32990 KGS
5 USD446.64950 KGS
10 USD893.29900 KGS
20 USD1786.59800 KGS
50 USD4466.49500 KGS
100 USD8932.99000 KGS
250 USD22332.47500 KGS
500 USD44664.95000 KGS
1000 USD89329.90000 KGS
2000 USD178659.80000 KGS
5000 USD446649.50000 KGS
10000 USD893299.00000 KGS