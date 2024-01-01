Kırgızistan somundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile KGS → GBP çevirin

1.000 kgs
8,92 gbp

1.00000 KGS = 0.00892 GBP

08:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.0733589.11491.452511.651430.94828518.3021
1 GBP1.1694211.25525104.2171.698671.93131.1089421.4038
1 USD0.93170.796654183.0251.353251.538580.8834517.0514
1 INR0.01122150.009595350.012044610.01629930.01853150.01064080.205377

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kırgızistan somundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / İngiliz Pound Sterlini
1 KGS0.00892 GBP
5 KGS0.04459 GBP
10 KGS0.08918 GBP
20 KGS0.17836 GBP
50 KGS0.44591 GBP
100 KGS0.89181 GBP
250 KGS2.22953 GBP
500 KGS4.45906 GBP
1000 KGS8.91811 GBP
2000 KGS17.83622 GBP
5000 KGS44.59055 GBP
10000 KGS89.18110 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Kırgızistan Somu
1 GBP112.13100 KGS
5 GBP560.65500 KGS
10 GBP1121.31000 KGS
20 GBP2242.62000 KGS
50 GBP5606.55000 KGS
100 GBP11213.10000 KGS
250 GBP28032.75000 KGS
500 GBP56065.50000 KGS
1000 GBP112131.00000 KGS
2000 GBP224262.00000 KGS
5000 GBP560655.00000 KGS
10000 GBP1121310.00000 KGS