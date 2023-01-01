1 سوم قيرغيزستاني إلى فرنك سويسري

تحويل KGS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١ kgs
٠٫٠١ chf

1.00000 KGS = 0.01001 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 04:43
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KGS إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8232151.371851.584910.945683.14883.6730.89455
1GBP1.2147511.666451.925271.14877101.0054.461781.08673
1CAD0.7289430.60007611.155310.68930760.61072.677410.652076
1AUD0.630950.5194070.86556910.59664352.46272.317480.564416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

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KGS إلى CAD

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KGS إلى CHF

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / الفرنك السويسري
1 KGS0.01001 CHF
5 KGS0.05006 CHF
10 KGS0.10012 CHF
20 KGS0.20024 CHF
50 KGS0.50060 CHF
100 KGS1.00121 CHF
250 KGS2.50303 CHF
500 KGS5.00605 CHF
1000 KGS10.01210 CHF
2000 KGS20.02420 CHF
5000 KGS50.06050 CHF
10000 KGS100.12100 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Kyrgystani Som
1 CHF99.87950 KGS
5 CHF499.39750 KGS
10 CHF998.79500 KGS
20 CHF1997.59000 KGS
50 CHF4993.97500 KGS
100 CHF9987.95000 KGS
250 CHF24969.87500 KGS
500 CHF49939.75000 KGS
1000 CHF99879.50000 KGS
2000 CHF199759.00000 KGS
5000 CHF499397.50000 KGS
10000 CHF998795.00000 KGS