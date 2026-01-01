ألف سوم قيرغيزستاني إلى فرنك سويسري

حوّل KGS إلى CHF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Лв1 KGS = 0.009182 CHF

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KGS إلى CHF،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KGS إلى CHF متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KGS إلى CHF اليوم

KGSCHF
1 KGS0.01 CHF
5 KGS0.05 CHF
10 KGS0.09 CHF
20 KGS0.18 CHF
50 KGS0.46 CHF
100 KGS0.92 CHF
250 KGS2.30 CHF
500 KGS4.59 CHF
1000 KGS9.18 CHF
2000 KGS18.36 CHF
5000 KGS45.91 CHF
10000 KGS91.82 CHF
CHFKGS
1 CHF108.91 KGS
5 CHF544.55 KGS
10 CHF1,089.10 KGS
20 CHF2,178.20 KGS
50 CHF5,445.50 KGS
100 CHF10,891 KGS
250 CHF27,227.50 KGS
500 CHF54,455 KGS
1000 CHF108,910 KGS
2000 CHF217,820 KGS
5000 CHF544,550 KGS
10000 CHF1,089,100 KGS

الأسئلة الشائعة