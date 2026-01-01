2,000 كرونة آيسلندية إلى سوم قيرغيزستاني

حوّل ISK إلى KGS بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 0.7218 KGS

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ISK إلى KGS،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ISK إلى KGS متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ISK إلى KGS اليوم

ISKKGS
1 ISK0.72 KGS
5 ISK3.61 KGS
10 ISK7.22 KGS
20 ISK14.44 KGS
50 ISK36.09 KGS
100 ISK72.18 KGS
250 ISK180.46 KGS
500 ISK360.92 KGS
1000 ISK721.85 KGS
2000 ISK1,443.69 KGS
5000 ISK3,609.24 KGS
10000 ISK7,218.47 KGS
KGSISK
1 KGS1.39 ISK
5 KGS6.93 ISK
10 KGS13.85 ISK
20 KGS27.71 ISK
50 KGS69.27 ISK
100 KGS138.53 ISK
250 KGS346.33 ISK
500 KGS692.67 ISK
1000 KGS1,385.33 ISK
2000 KGS2,770.66 ISK
5000 KGS6,926.65 ISK
10000 KGS13,853.30 ISK

الأسئلة الشائعة