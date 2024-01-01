İzlanda kronundan Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile ISK → KGS çevirin

1.000 isk
644,68 kgs

1.00000 ISK = 0.64468 KGS

07:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544251.073289.09121.453381.653240.94879518.328
1 GBP1.1703811.25605104.271.701011.934911.1104521.4507
1 USD0.931750.796147183.01451.354251.540480.8840517.0779
1 INR0.01122450.009590450.012046110.01631340.01855670.01064930.205722

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İzlanda kronundan Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kırgızistan Somu
1 ISK0.64468 KGS
5 ISK3.22340 KGS
10 ISK6.44679 KGS
20 ISK12.89358 KGS
50 ISK32.23395 KGS
100 ISK64.46790 KGS
250 ISK161.16975 KGS
500 ISK322.33950 KGS
1000 ISK644.67900 KGS
2000 ISK1289.35800 KGS
5000 ISK3223.39500 KGS
10000 ISK6446.79000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / İzlanda Kronu
1 KGS1.55116 ISK
5 KGS7.75580 ISK
10 KGS15.51160 ISK
20 KGS31.02320 ISK
50 KGS77.55800 ISK
100 KGS155.11600 ISK
250 KGS387.79000 ISK
500 KGS775.58000 ISK
1000 KGS1551.16000 ISK
2000 KGS3102.32000 ISK
5000 KGS7755.80000 ISK
10000 KGS15511.60000 ISK