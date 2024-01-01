Исландская крона (ISK)

Название валюты

Исландская крона

kr

Обменный курс для ISK

 USD EUR SGD CAD AUD GBP NZD ZAR
Из ISK0.00731 0.00669 0.00980 0.01000 0.01085 0.00563 0.01203 0.13297
В ISK136.87000 149.50300 102.03100 100.04000 92.17510 177.65000 83.12800 7.52074

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