Исландская крона (ISK)
Название валюты
Исландская крона
Символ валюты
kr
Обменный курс для ISK
|USD
|EUR
|SGD
|CAD
|AUD
|GBP
|NZD
|ZAR
|Из ISK
|0.00731
|0.00669
|0.00980
|0.01000
|0.01085
|0.00563
|0.01203
|0.13297
|В ISK
|136.87000
|149.50300
|102.03100
|100.04000
|92.17510
|177.65000
|83.12800
|7.52074
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