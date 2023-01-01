كرونة آيسلندية إلى بالبوا بنمي

تحويل ISK إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
7.34 pab

1.00000 ISK = 0.00734 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Panamanian Balboa
1 ISK0.00734 PAB
5 ISK0.03670 PAB
10 ISK0.07339 PAB
20 ISK0.14678 PAB
50 ISK0.36696 PAB
100 ISK0.73392 PAB
250 ISK1.83479 PAB
500 ISK3.66959 PAB
1000 ISK7.33918 PAB
2000 ISK14.67836 PAB
5000 ISK36.69590 PAB
10000 ISK73.39180 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Icelandic Króna
1 PAB136.25500 ISK
5 PAB681.27500 ISK
10 PAB1362.55000 ISK
20 PAB2725.10000 ISK
50 PAB6812.75000 ISK
100 PAB13625.50000 ISK
250 PAB34063.75000 ISK
500 PAB68127.50000 ISK
1000 PAB136255.00000 ISK
2000 PAB272510.00000 ISK
5000 PAB681275.00000 ISK
10000 PAB1362550.00000 ISK