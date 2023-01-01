10 كرونة آيسلندية إلى بالبوا بنمي

تحويل ISK إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

10 isk
0.07 pab

1.00000 ISK = 0.00721 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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ISK إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Panamanian Balboa
1 ISK0.00721 PAB
5 ISK0.03606 PAB
10 ISK0.07212 PAB
20 ISK0.14423 PAB
50 ISK0.36058 PAB
100 ISK0.72116 PAB
250 ISK1.80291 PAB
500 ISK3.60582 PAB
1000 ISK7.21163 PAB
2000 ISK14.42326 PAB
5000 ISK36.05815 PAB
10000 ISK72.11630 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Icelandic Króna
1 PAB138.66500 ISK
5 PAB693.32500 ISK
10 PAB1386.65000 ISK
20 PAB2773.30000 ISK
50 PAB6933.25000 ISK
100 PAB13866.50000 ISK
250 PAB34666.25000 ISK
500 PAB69332.50000 ISK
1000 PAB138665.00000 ISK
2000 PAB277330.00000 ISK
5000 PAB693325.00000 ISK
10000 PAB1386650.00000 ISK